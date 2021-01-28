Нижегородцам напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях

За участие в несанкционированных акциях нижегородцам грозит привлечение к ответственности. Горожан могут привлечь не только за несоблюдение порядка организации и проведения публичных мероприятий, но и за участие в подобных акциях. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников могут быть расценены, как угроза общественному порядку, - говорится в сообщении. - Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности.

Полицейские обратились к нижегородцам из-за того, что в сети Интернет и соцсетях распространились призывы к участию в несогласованных публичных мероприятиях. Горожан просят воздержаться от участия в нелегальных акциях, а также соблюдать законные требования правоохранительных органов.