Резной наличник вернули на нижегородское здание, являющееся ОКН

Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов принял личное участие в установке наличника на прежнее место. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде обнаружили резной наличник, который был украден в декабре 2020 года с объекта культурного наследия. В настоящее время наличник установлен на прежнее место - на двухэтажный бревенчатый дом по улице Нижегородская. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

О пропаже стало известно от местных жильцов и градозащитников. Несмотря на состояние здания, нижегородцы объединились и совместными усилиями нашли наличник в кратчайшие сроки, а виновника привлекли к административке.

- Все должны понимать, что если такой деревянный дом стоит, это не значит, что он идет под снос, и с него можно снимать наличники для перепродажи, - поделилась эксперт Министерства культуры РФ, кандидат исторических наук, градозащитник Анна Давыдова.

В свою очередь министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов напомнил, что ОКН находятся на особом контроле, чтобы в дальнейшем не допустить повторения ситуации.

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