В 16 районах Нижегородской области не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 16 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 83 029 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 35 757 зараженных, а остальные 47 272 человека – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (6 581 человек) и на Бору (4 431 человек). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (74 человека) и Перевозском районе (75 человек).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 9 110
Ленинский – 5 877
Советский – 4 959
Канавинский – 3 723
Сормовский – 3 412
Московский – 3 316
Приокский – 2 696
Нижегородский – 2 664
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