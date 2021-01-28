В 16 районах Нижегородской области не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 16 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 83 029 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 35 757 зараженных, а остальные 47 272 человека – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (6 581 человек) и на Бору (4 431 человек). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (74 человека) и Перевозском районе (75 человек).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 9 110

Ленинский – 5 877

Советский – 4 959

Канавинский – 3 723

Сормовский – 3 412

Московский – 3 316

Приокский – 2 696

Нижегородский – 2 664

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