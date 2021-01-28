Ещё у 469 нижегородцев диагностирован коронавирус

По данным на 28 января 2021 года, число выздоровевших в Нижегородской области за прошедшие сутки составило 477 человек, а общее количество достигло 75 132 человека. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Отметим, что в регионе за последние сутки было выявлено 469 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составило 83 029 человек.

Тесты на коронавирус в регионе сдали свыше 2,1 миллиона человек. Средний показатель тестирования составил 239,3 теста на 100 тысяч населения.

Примерно 3,4 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечение, поскольку их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Порядка 3,7 тысяч человек лечатся в больницах.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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