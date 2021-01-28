В 2020 году закрылись более 5 тысяч нижегородских компаний

Свыше пяти тысяч компаний закрылись в Нижегородской области в 2020 году. Количество организаций сократилось на 3,95%. Это подтверждают данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Всего в 2020 году было зарегистрировано 127 339 субъектов малого и среднего предпринимательства, а по данным на январь 2021 года, работающих компаний осталось 122 313. В частности, 65 646 компаний принадлежат индивидуальным предпринимателям, а 56 667 - юридическим лицам.

Также сократилось число новых организаций. Так, в 2021 году зарегистрировано 15 976 новых компаний, а в том году их число составляло 20 212.

Несмотря на такое сокращение организаций малого и среднего предпринимательства, количество сотрудников фирм выросло на 498 человек. В настоящее время на нижегородских объектах МСП трудятся 398 373 человека.

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