В Нижегородской области арестовали автобус нелегального перевозчика

Арестованный автобус будет выдан его владельцу только после привлечения к административной ответственности в установленном порядке. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Автобус №322, нелегально работающий по маршруту «Богородск — Нижний Новгород», арестован и перемещен на спецстоянку. Теперь владельцу грозит штраф в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и Нижегородской области.

Правонарушение было обнаружено в ходе проверки общественного транспорта представителями Минтранса, ГИБДД и Ространснадзора.

- Что касается нелегальных привозчиков, то их деятельность провоцирует еще одну проблему - сложное экономическое положение, в котором оказываются легальные пассажирские автопредприятия, - рассказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Владимир Тужилин.

В отношении нелегального перевозчика возбуждено дело за отсутствие карты маршрута регулярных перевозок. Штрафы выписаны не только водителю нелегального автобуса, но и хозяину транспортного средства. Арестованный автобус будет возвращен только после окончания административного расследования.

Пассажиры, которые находились в автобусе на момент задержания, были пересажены в автобус перевозчика, работающего на законных основаниях.

Региональный Минтранс напоминает нижегородцам, что воспользовавшись услугами нелегального перевозчика, повышается риск не доехать до места назначения. Во-первых, автобус может быть в любой момент остановлен и арестован сотрудниками правоохранительных органов. Во-вторых, у многих нелегальных перевозчиков нет страховки, поэтому в случае ДТП пассажиры не получат страхового возмещения причиненного ущерба.

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