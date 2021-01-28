В Нижегородской области арестовали автобус нелегального перевозчика

Арестованный автобус будет выдан его владельцу только после привлечения к административной ответственности в установленном порядке.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Автобус №322, нелегально работающий по маршруту «Богородск — Нижний Новгород», арестован и перемещен на спецстоянку. Теперь владельцу грозит штраф в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и Нижегородской области.
Правонарушение было обнаружено в ходе проверки общественного транспорта представителями Минтранса, ГИБДД и Ространснадзора.
- Что касается нелегальных привозчиков, то их деятельность провоцирует еще одну проблему - сложное экономическое положение, в котором оказываются легальные пассажирские автопредприятия, - рассказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Владимир Тужилин.
В отношении нелегального перевозчика возбуждено дело за отсутствие карты маршрута регулярных перевозок. Штрафы выписаны не только водителю нелегального автобуса, но и хозяину транспортного средства. Арестованный автобус будет возвращен только после окончания административного расследования.
Пассажиры, которые находились в автобусе на момент задержания, были пересажены в автобус перевозчика, работающего на законных основаниях.
Региональный Минтранс напоминает нижегородцам, что воспользовавшись услугами нелегального перевозчика, повышается риск не доехать до места назначения. Во-первых, автобус может быть в любой момент остановлен и арестован сотрудниками правоохранительных органов. Во-вторых, у многих нелегальных перевозчиков нет страховки, поэтому в случае ДТП пассажиры не получат страхового возмещения причиненного ущерба.
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