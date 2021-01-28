Житель Дзержинска насмерть забил табуретом пенсионера

В Дзержинске 52-летний мужчина насмерть забил табуретом пенсионера, который уличил его в краже мобильного телефона. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вредя здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Трагедия произошла вечером 21 января в одном из домов по проспекту Циолковского в Дзержинске, где фигуранты дела находились в гостях у своего знакомого. По версии следствия, в какой-то момент между обвиняемым и другим 63-летним мужчиной произошла ссора: последний заподозрил товарища в краже его мобильного телефона. Конфликт перерос в потасовку, в ходе которого злоумышленник схватил деревянный табурет и несколько раз ударил им пенсионера. Полученные травмы оказались не совместимыми с жизнью.

Подозреваемого задержали спустя два дня, он признал свою вину. При досмотре у него был обнаружен тот самый телефон, из-за которого и было совершено убийство. Мужчина заключен под стражу.