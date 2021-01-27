Глеб Никитин подписал меморандум, который поможет продвинуть сферу науки в регионе

Сегодня в Москве губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент "Российского Союза ректоров", ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий подписали меморандум о создании консорциума "Вернадский — Нижегородская область". Об этом сообщили в нижегородском правительстве.

Благодаря этому меморандуму будет создаваться региональный научно-образовательный консорциум. В него войдут ведущие университеты, вузы, научно-исследовательские институты и социально ориентированный бизнес региона. Он сформирует кафедры, совместные лаборатории и центры коллективного пользования. Результатом этом должен стать доступ региона к научно-образовательным и технологическим достижениям ведущих российских вузов. Таким образом разовьётся научное течение, которое так важно для Нижегородской области.

В планах сторон сотрудничество в направлениях фундаментальных научных исследований и прикладных, развитие механизмов поиска, сопровождения и поддержки талантливой молодёжи, проведение проектных олимпиад и профессиональных конкурсов, подготовка кадров уровня выше прежнего и другие цели.

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