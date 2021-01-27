300 тысяч рублей собрали нижегородцы всего за 9 часов на оплату штрафа журналиста Пичугина за пост о коронавирусе

Пользователи «Фейсбука» за девять часов собрали 300 тысяч рублей, чтобы оплатить штраф нижегородского журналиста Александра Пичугина, наказанного за пост о коронавирусе. Об этом он сам рассказал в видеообращении на странице в соцсети.

«Средства собраны. Спасибо всем огромное, я просто не знаю, как мне вас благодарить», - рассказал Александр, переполняемый эмоциями.

Напомним, уголовное дело на журналиста завели весной 2020 года. Поводом послужила публикация в его анонимном телеграм-канале, где Пичугин иносказательно рассуждает на тему работы храмов в период пандемии. Однако рассуждения сочли «заведомо ложной информацией об обстоятельствах эпидемии, способных спровоцировать панику среди населения».

Александра Пичугина судили по новой статье Уголовного кодекса РФ – 207.1, предусматривающей наказание за фейковые новости – именно таковой сочли органы правосудия пост в «Телеграме». В ноябре 2020 года суд оштрафовал его на 300 тысяч рублей.