Подросток упал с Канавинского моста в Нижнем Новгороде

Жуткая история произошла сегодня днем в Нижнем Новгороде – здесь с Канавинского моста упал подросток. Тело погибшего уже удалось поднять.

- На место происшествия уже выехали следователи и сотрудники специальных служб, - рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области. – Поиски ведутся в акватории реки Оки. Сообщение о происшествии поступило в 15:40. Сейчас обстоятельства ЧП выясняются.

Как позднее сообщили спасатели, тело погибшего было найдено. Его возраст и личность устанавливаются.

Напомним, пять дней назад мы писали об обнаруженном теле мужчины под Мызинским мостом в Нижнем Новгороде.

- Около 11:00 22 января поступило сообщение об обнаружении под мостом тела мужчины, - сообщило тогда ГУ МЧС по Нижегородской области. - Сотрудники МЧС для ликвидации данного происшествия не привлекаются. Работает аварийно-спасательный отряд Нижегородской области и аварийно-спасательный отряд Нижнего Новгорода.