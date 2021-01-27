Сеть общественных туалетов откроют в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде планируется открыть сеть общественных уличных туалетов. На сегодняшний день городская мэрия прорабатывает возможность обустройства модулей совместно с потенциальным инвестором в рамках муниципально-частного сотрудничества. Об этом сообщает GiperNN со ссылкой на пресс-службу нижегородского правительства.

О планах на создание общественных туалетов стало известно в процессе заседания нижегородской Думы сегодня, 27 января.

По задумке планируется реконструировать для этих целей подвал двухэтажного нежилого здания № 19/6 на улице Большая Покровская. Ранее там уже действовал общественный туалет. Председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман отметил, что Нижний Новгород может позволить себе организовать эту инфраструктуру. В особенности вопрос городских удобств встаёт по мере приближения юбилея областного центра.

Нижегородский депутат Олег Лавричев на этот счёт сказал, что городской мэрии стоит обратить внимание на практики других городов и основываться на их опыте.

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