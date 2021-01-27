У 474 нижегородцев диагностировали коронавирус

По последним данным на 27 января, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 474 жителя. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 82 560 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

К хорошим новостям: 274 нижегородца побороли болезнь за последние сутки. Показатели выздоровления устойчивые. Суммарно 74 655 человек в регионе излечился от COVID-19 полностью.

По информации Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, на сегодня для лечения больных с пневмонией и ОРВИ в медучреждениях региона предусмотрено 6 478 коек. 3,7 тысячи из них обеспечены кислородом, аппаратами ИВЛ – 859. Около 25% областного коечного фонда для лечения подобных больных свободно. Напомним, что коечный фонд перепрофилируется поэтапно – в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Около 3,4 тысячи человек сейчас лечатся амбулаторно. То есть их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Другие, их свыше 3,8 тысячи, госпитализированы.

Напомним, нижегородцам старше 65 лет продлят больничные до 14 февраля.

А бани и сауны фитнес-центров региона возобновят свою работу.

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