330 единиц техники направили на борьбу с гололедицей в Нижнем Новгороде

Сегодня на борьбу с гололедицей в Нижнем Новгороде направили 330 единиц техники. Напомним, 27 января местами в регионе ожидается ледяной дождь на протяжении практически всего дня. Областное ГУ МЧС России предупредило нижегородцев о повышенной вероятности возникновения ЧС и поделилось рекомендациями на этот счёт.
– Накануне мы получили прогноз – снегопады, туман, порывистый ветер, ледяной дождь – это предупреждение о сложных дорожных условиях. Уборку и обработку дорог противогололедными материалами специалисты начали заранее. По мере необходимости каждые четыре часа проводится прометание основных трасс. Ситуация полностью контролируется. Специалисты центра диспетчерской службы круглосуточно следят за дорожной обстановкой и изменениями погоды, – рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства нижегородской мэрии Виталий Ковалёв.
Также он напомнил, что дорожные службы работают в усиленном режиме круглосуточно.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!