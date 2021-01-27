330 единиц техники направили на борьбу с гололедицей в Нижнем Новгороде

Сегодня на борьбу с гололедицей в Нижнем Новгороде направили 330 единиц техники. Напомним, 27 января местами в регионе ожидается ледяной дождь на протяжении практически всего дня. Областное ГУ МЧС России предупредило нижегородцев о повышенной вероятности возникновения ЧС и поделилось рекомендациями на этот счёт.

– Накануне мы получили прогноз – снегопады, туман, порывистый ветер, ледяной дождь – это предупреждение о сложных дорожных условиях. Уборку и обработку дорог противогололедными материалами специалисты начали заранее. По мере необходимости каждые четыре часа проводится прометание основных трасс. Ситуация полностью контролируется. Специалисты центра диспетчерской службы круглосуточно следят за дорожной обстановкой и изменениями погоды, – рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства нижегородской мэрии Виталий Ковалёв.

Также он напомнил, что дорожные службы работают в усиленном режиме круглосуточно.

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