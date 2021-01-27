Электричество отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода

Сегодня, 27 января, в двух районах Нижнего Новгорода частично отключили электроснабжение. Об этом сообщается на официальном сайте городского Управления ГОЧС.

А именно временно отключение коснулось жителей четырёх домов Автозаводского и Московского районов Нижнего Новгорода.

Таким образом, ровно с часа дня до пяти часов вечера без электричества останутся жильцы домов № 61, 65 и 67 по улице Героя Смирнова на Автозаводе.

А с восьми утра до пяти вечера электричество отключено в доме № 22 по улице Страж Революции в Московском районе областного центра.

Напомним, плановые работы для повышения уровня надёжности систем жилищно-коммунального хозяйства на территории Нижнего Новгорода проводятся регулярно.

Кроме того, вчера мы сообщали, что мэр города Юрий Шалабаев лично посетил АО "Теплоэнерго" и проследил за качеством устранения аварий на теплосетях. Работу по одной из заявок он сопроводил от момента её поступления до выезда бригады на место.

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