Нижегородские вузы участвуют в экопроекте "Высшая школа утилизации" Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Экологический проект для вузов "Высшая школа утилизации" стартовал в день российского студента – 25 января. Он воплощается в рамках экологической программы "Школа утилизации: электроника". Нижегородская область присоединилась к ней в прошлом 2020 году. За несколько месяцев участия уже предотвратили попадание более 50 тонн электроотходов на полигоны. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского правительства.

Благодаря подписанному соглашению между областным Министерством экологии и природных ресурсов, областным Министерством образования, науки и молодёжной политики и Фондом рационального природопользования утилизация электроотходов проходит абсолютно бесплатно. Нижегородский регион стал девятым, присоединившимся к этой программе.

– Реализация программы позволит не только снизить экологический вред, но и повысить экологическую культуру населения с помощью популяризации раздельного сбора опасных отходов. Здорово, что теперь и студенты высших учебных заведений смогут внести свой вклад в сохранение природы, сдав на переработку электронные отходы и создав свои собственные проекты, направленные на поддержку экологичного образа жизни. Такие программы помогают в реализации нацпроекта "Экология". В ходе переработки полезные компоненты возвращаются во вторичный оборот, а вредные химические вещества не попадают на полигоны, – пояснил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Поучаствовать в программе можно до 30 ноября этого года. Сдавать технику могут как студенты, так и организации. Для участия вузам нужно зарегистрироваться на сайте Фонда.

По окончании программы самого активного студента и лидера среди вузов ждёт приз.

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