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Молодые люди перед новым годом приобрели сотни тысяч смартфонов

Билайн проанализировал как изменилось количество клиентов со смартфонами в предновогодний период, когда все дарят друг другу подарки
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Молодые люди перед новым годом приобрели сотни тысяч смартфонов.

Молодые люди перед новым годом приобрели сотни тысяч смартфонов.

Билайн проанализировал, как изменилось количество клиентов со смартфонами в предновогодний период, когда все дарят друг другу подарки. По данным проекта Билайн.Аналитика в последние десять дней 2020 года количество клиентов со смартфонами на операционной системе Android увеличилось на сотни тысяч.

Среди всех новых абонентов со смартфонами абсолютное большинство составляют клиенты в возрасте до 25 лет – их оказалось 91% от зарегистрированных в сети Билайн в конце декабря. Среди новых клиентов, принадлежащих к поколению Z, 60% смартфонов используют мужчины и 40% женщины.

Для этой группы клиентов основным каналом приобретения остается интернет. Билайн развивает цифровые каналы обслуживания и количество смартфонов, проданных через интернет-магазин Билайн в декабре выросло в 2,2 раз по сравнению с прошлым годом. Кроме того, для этих клиентов в 4 квартале 2020 года был запущен специальный продукт «Связь Z» - конструктор бессрочных пакетов интернета, минут и SMS.

Смартфон для миллионов клиентов в России становится главным девайсом для выхода в интернет, что влияет на рост продаж дорогих моделей. В декабре 2020 года в розничной сети Билайн покупатели приобрели в 2,5 раза больше смартфонов дороже 30 тысяч рублей, чем годом ранее, их доля в общем объеме продаж выросла в 3 раза. При этом самыми популярными продолжают оставаться модели стоимостью до 15 тысяч рублей.

По сравнению с лидерами продаж декабря 2019 года, объем памяти у самых популярных моделей 2020 года вырос в среднем на 42%, что примерно совпадает с ростом LTE-трафика в сети, который в 4 квартале 2020 года вырос на 60% по сравнению с 4 кварталом прошлого года. Клиенты Билайн используют все больше мобильного интернета на высоких скоростях, смотрят HD-видео с мобильных устройств, и выбирают более мощные смартфоны с увеличенной диагональю экрана. За год у лидеров продаж диагональ экрана увеличилась в среднем на 6%, а мощность процессора возросла на 7%.