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Опубликован график достройки семи домов в ЖК Новинки Smart City

Они будут готовы в мае-июле 2021 года
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Опубликован график достройки семи домов в ЖК Новинки Smart City. Фото: официальное сообщество ЖК "Вконтакте"

Опубликован график достройки семи домов в ЖК Новинки Smart City. Фото: официальное сообщество ЖК "Вконтакте"

Технический заказчик фонда защиты прав дольщиков предоставил график ввода в эксплуатацию домов в ЖК Новинки Smart City. Речь идет о завершении первой очереди, в которую входит 7 недостроенных пятиэтажек. График завершения работ опубликован в официальной группе жилого комплекса «Вконтакте».

«Сделана разбивка по этапам отдельно по каждому дому с целью, если будет что-то не так с отдельным домом, то это не затормозит работы по остальным», - пояснили участники инициативной группы.

Согласно предоставленной информации, дома будут введены в эксплуатацию в мае-июле 2021 года. Первые дома - №17 и №19 – планируется сдать 27 мая. Дом №18 будет готов 10 июня, дом дом №16 – 17 июня. А дома №№ 20,21,22 сдадут 8 июля.

Как отмечает технический заказчик фонда защиты прав дольщиков в своем официальном письме к дольщикам, график сдачи недостроенных пока восьмиэтажек будет предоставлен 25 февраля.

Сейчас, по данным инициативной группы из числа дольщиков, на стройке ЖК Новинки Smart City ежедневно трудятся до 240 человек.

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