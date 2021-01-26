Юрий Шалабаев проверил, как Теплоэнерго справляется с авариями Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев лично посетил АО "Теплоэнерго" и проверил работу центрального аварийного диспетчерского управления предприятия. В частности, как налажена работа службы, как мониторится работа оборудования, как поступают сообщения о неполадках. Более того, он проследил за процессом устранения одной из заявок: от самого её поступления до выезда аварийно-ремонтной бригады.

Гендиректор Теплоэнерго Илья Халтурин на этот счёт пояснил: информация поступает к диспетчерам по разным каналам, в том числе и от оперативно-ремонтного персонала районов тепловых сетей, "горячей линии" предприятия, ДУКов и ТСЖ. А также из единой дежурно-диспетчерской службы города и других ресурсоснабжающих организаций.

– Аварийно-диспетчерская служба – это центр оперативной работы АО "Теплоэнерго", где в круглосуточном режиме отслеживается работа всей системы теплоснабжения в зоне ответственности предприятия, принимаются решения по устранению неполадок в работе оборудования и повреждений на сетях, определяются и направляются на устранение ответственные подразделения. Благодаря единой базе данных Сервис Деск у нас всегда есть полное понимание текущей обстановки и возможности для быстрого реагирования, – подчеркнул Илья Халтурин.

– От момента поступления заявки до выезда бригады прошло примерно пять минут. Нижегородцам важно видеть, что об их проблеме знают и на неё оперативно реагируют. Поэтому скорость при решении коммунальных проблем очень важна, особенно зимой, – обозначил Юрий Шалабаев.

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