В парке «Швейцария» началась установка детского центра

В нижегородском парке «Швейцария» началась установка детского центра. Его обустройство началось еще в конце прошлой недели – сейчас его каркас готов на 5%. Об этом сообщается в группе парка «Швейцария».

- Данный каркас возводят на подготовленном бетонном основании. Его комплектующие изготовили на одном из предприятий города Выксы Нижегородской области, - рассказал подрядчик. – Сам круглый павильон с атриумом будет собран из металлокаркаса. Впоследствии его планируется оградить стеклом. А замыкать композицию будут декоративные элементы.

По данным подрядчика, на возведение основы будущего павильона уйдет около двух недель. Вслед за этим планируется приступить к монтажу кровли, перегородок и внутренней декоративной отделки павильона.