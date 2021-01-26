Более 7 кубометров снега вывезли из Приокского района Нижнего Новгорода за три дня

За три последних дня из Приокского района Нижнего Новгорода вывезли свыше семи кубометров снега. Места для очистки выбирались в том числе и по обращениям жителей района на городском портале "Антиснег". Информацией об этом поделился сегодня глава Приокского района Михаил Шатилов во время инспекций по территории района.

В ходе объезда члены комиссии проверили качество вывоза снега во дворах домов Анкудиновском шоссе, на проспекте Гагарина, на улице Медицинской, улице Терешковой, Тропинина и Щербинки-1.

Большее число обращений жителей пришло с Анкудиновского шоссе. В течение трёх дней ДУК Приокского района привёл территорию в надлежащий вид. Сегодня прорабатывались замечания на улицах Крылова, Сурикова и Терешковой.

– Очень рады оперативному решению проблемы. У нас по проезду нельзя было проехать: дорога была сужена, снег ещё подтаял. Пешеходам тоже было тяжело идти. Сейчас стало чище, спасибо, – поблагодарили жители домов на Анкудиновском шоссе.

Михаил Шатилов отметил, что по поручению мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева дорожные службы работают на настоящий момент в усиленном режиме круглосуточно.

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