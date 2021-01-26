Нижегородцев, вернувшихся из-за границы без теста на коронавирус, оштрафовали на 750 тысяч рублей

Нижегородцев, вернувшихся из зарубежных стран и не предоставивших результаты тестов на коронавирус, оштрафовали на 750 тысяч рублей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

- Нижегородцам, не выполняющим установленные требования, было направлено 697 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении, - говорится в сообщении. – По закону им грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей. Если же их действия причинили вред здоровью других людей, то размер штрафа составит от 150 до 300 тысяч рублей.

По данным на 25 января, 95 нижегородцев уже обязали выплатить штрафы на сумму 765 тысяч рублей. Все остальные дела находятся на стадии рассмотрения в суде.

Напомним, все вернувшиеся из-за рубежа нижегородцы должны в течение трех дней внести данные тесты на портал государственных услуг.