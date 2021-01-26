В 33 районах Нижегородской области не выявили новых больных коронавирусом

За прошедшие сутки в 33 районах Нижегородской области не обнаружили новых случаев заражения коронавирусом. Тем временем 74 381 житель региона из тех, у кого прежде был подтверждён диагноз COVID-19, уже здоров.

– По последней информации на 26 января, общее число заражённых коронавирусом в Нижегородской области составило 82 086 человек. Из которых 35 401 проживают в областном центре, а оставшиеся 46 685 – в районах и городских округах региона, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Говоря конкретнее, коронавирус зафиксирован у 6 477 жителей Дзержинска, у 4 420 – в г.о.г. Бор, у 2 397 – в Павловском районе, у 2 316 – в Балахнинском, у 2 025 – в Городецком, у 1 992 – в Выксунском, у 1 802 – в Богородском, у 1 488 – в Кулебакском, у 1379 – в Кстовском, у 1 356 – в Шахунском, у 1 329 – в Шатковском, у 1 147 – в Володарском, у 1 142 – в Лысковском, у 1 063 – в Уренском, у 1 062 – в г.о.г. Арзамасе и у 1 032 – в Семёновском районе.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил муниципалитетам мобилизоваться для борьбы с эпидемией и усилить работу муниципальных оперативных штабов.

Напомним, нижегородцам старше 65 лет продлят больничные до 14 февраля.

А бани и сауны фитнес-центров региона возобновят свою работу.

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