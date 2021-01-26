Шуховскую башню под Балахной признали объектом культурного наследия

14 декабря 2020 года известная многим жителям Нижегородского региона Шуховская башня в Балахнинском районе признана объектом культурного наследия. Заявление на присвоение ей этого титула рассмотрело Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. А само заявление подал директор Ассоциации "Нижегородский центр культурного наследия" Ивагин Д.А.

Пожарная вышка в посёлке Ляхово под Балахной была открыта в 2008 году. Тогда она стала уже девятой гиперболоидной конструкцией Владимира Шухова. В высоту она тринадцать метров и находится у старого деревянного пожарного депо. Раньше на месте дежурного был колокол. Сама башня-каланча была построена в 1932 году.

Шухов создал всего две каланчи: первая находится в Ляхово, а вторая — в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

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