У 461 нижегородца диагностировали коронавирус

По последним данным на 26 января, за сутки в Нижегородской области заразился коронавирусом 461 житель. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 82 086 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

К хорошим новостям: 476 нижегородцев побороли болезнь за последние сутки. Показатели выздоровления устойчивые. Суммарно 74 381 человек в регионе излечился от COVID-19 полностью.

По информации Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, на сегодня для лечения больных с пневмонией и ОРВИ в медучреждениях региона предусмотрено 6 538 коек. 3,7 тысячи из них обеспечены кислородом, аппаратами ИВЛ – 859. Около 24% областного коечного фонда для лечения подобных больных свободно. Напомним, что коечный фонд перепрофилируется поэтапно – в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Около 4,5 тысячи человек сейчас лечатся амбулаторно. То есть их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Другие, их порядка 4 тысяч, госпитализированы.

Напомним, нижегородцам старше 65 лет продлят больничные до 14 февраля.

А бани и сауны фитнес-центров региона возобновят свою работу.

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