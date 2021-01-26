Глеб Никитин обратился к участникам несанкционированного митинга в Нижнем Новгороде. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к молодежи, вышедшей на несанкционированный митинг 23 января 2021 года. Свое обращение глава региона опубликовал на странице в Instagram.

«Считаю, что объективных поводов для протеста в регионе нет. Но есть люди, которым протест очень нужен. Они изо всех сил придумывают поводы для него, высасывают их из пальца. При этом недовольство, конечно, имеет право на существование. Есть много нерешенных проблем, и мы должны их решать. И решаем...», - написал Глеб Никитин.

Также он рассказал, что в свои юношеские годы ходил на митинги в Санкт-Петербурге, и признался, что со временем был разочарован в своих идеалах.

«Помню своих кумиров тех лет. Которых я защищал. Оказались в итоге либо пустышками, либо подонками. Вскоре резко переобулись и предали все, во что я верил», - отметил губернатор. Также он написал, что важно «оставить след в этом мире через созидание, а не через разрушение».