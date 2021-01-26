Трамплин в Нижнем Новгороде откроется в феврале 2021 года. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Тестовая эксплуатация трамплина К-60 в Нижнем Новгороде начнется на следующей неделе, а полноценно объект заработает примерно через месяц. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщили в региональном министерстве спорта.

«Открытие трамплина К-60 планируется во второй половине февраля 2021 года в рамках чемпионата Нижегородской области по прыжкам на лыжах с трамплина», - уточнили в министерстве.

На новом спортивном объекте будут тренироваться воспитанники ГБУ НОСШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

Напомним, изначально в Нижнем Новгороде было запланировано строительство комплекса трамплинов, состоящих из трех объектов. Однако на два других трамплина - К-95 и К-125 - не хватило денег. Проект невозможно реализовать без федерального финансирования.

«В связи с бюджетными ограничениями выделение средств в настоящее время не представляется возможным», - сообщили в правительстве Нижегородской области.

Однако в областной администрации заявили, что отказываться совсем от реализации проекта не собираются и возьмутся за оставшиеся трамплины, как только поступят средства.