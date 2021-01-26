Движение под Чкаловской лестницей перекроют с 8 февраля

В Нижнем Новгороде с 8 февраля по 31 июля будет перекрыто движение под Чкаловской лестницей. Это связано с проведением работ по сохранению объекта культурного наследия. Соответствующее постановление подписал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Ограничение будет действовать с 8:00 8 февраля до 22:00 31 июля, - говорится в документе. – Проезд будет запрещен по Нижневолжской набережной на участке дороги в арке Чкаловской лестницы. Все это время движение транспорта будет организовано по прилегающим улицам.

Уже известно, что на время действия ограничений на данной территории будут установлены временные дорожные знаки и информационные аншлаги. Благодаря специально размещенным техническим средствам несанкционированный проезд на данной территории будет исключен.

Напомним, ранее мы писали, что в конце января начинает действовать запрет на парковку на многих центральных улицах Нижнего Новгорода.