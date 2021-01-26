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Директор ЧОО обманул богородскую администрацию на 1,3 млн рублей

Он получал деньги за не оказанные услуги
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Исполнительный директор частной охранной организации «Факел» обманул администрацию Богородского района на 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Установлено, что в 2018 году управляющий директор охранной фирмы по результатам участия в электронном аукционе заключил контракт с муниципальным учреждением Богородского района «Административно-хозяйственное управление». При этом мужчина заранее не имел намерений и возможности оказывать услуги, о которых шла речь в договоре. Тем не менее, он каждый месяц исправно составлял акт выполненных работ и предоставлял их для оплаты в учреждение.

«В ходе противоправной деятельности управляющего директора Общества с ограниченной ответственностью из бюджета Богородского муниципального района похищены денежные средства, размер которых превысил 1 миллион 300 тысяч рубелей», - рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.

Приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет колонии общего режима. Свою вину осужденный так и не признал.

Криминал