ЧС ввели в Советском и Нижегородском районах из-за свалки в СНТ «Родник»

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Нижегородского и Советского районов Нижнего Новгорода из-за свалки в СНТ «Родник». Соответствующее постановление 25 января подписал глава города Юрий Шалабаев.

- Это решение принято в связи с возможным обрушением здания на улице Рождественской, 10а и угрожающей здоровью нижегородцев несанкционированной свалки на территории СНТ «Родник», - говорится в документе. – При этом министерству экологии и природных ресурсов Нижегородской области будет рекомендовано организовать мониторинг состояния почвы на территории СНТ «Родник». Также будет рекомендовано организовать разработку проекта ликвидации свалки. Если размер ущерба будет превышать 12 миллионов рублей, то данный вопрос будет вынесен на рассмотрение региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.