Увеличено допустимое число посетителей нижегородских театров, кинотеатров и спортсекций

В указ губернатора Нижегородской области «О введении режима повышенной готовности» внесены очередные изменения. В соответствии с новой информацией, теперь в группах допобразования, в учреждениях спортивной подготовки, культуры и других организациях одновременно может находиться 15 человек.

- В новом году мы возобновили очное обучение в школах, но важно, чтобы дети могли реализовывать свой потенциал во всех сферах, - поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Также увеличилось максимально разрешенное число посетителей кафе и ресторанов. Новые изменения позволяют допустимую заполняемость в организациях общепита до 40%.

К слову, были приняты во внимание и обращения представителей учреждений культуры. Правительство региона проконсультировалось с Роспотребнадзором и решило, что разрешенная заполняемость в театрах, кинотеатрах, оперных залах и дельфинариях будет увеличена с 30 до 40%.

- Подчеркну, что остальные правила и нормы, касающиеся соблюдения мер безопасности, остаются неизменными, - добавил глава региона.

Так, рассадка в зале должна проходить с учетом того, что между посетителями должно быть пропущено два места. Совместная рассадка допускается в случае родителей (опекунов) с детьми в возрасте до 14 лет.

- Эпидемиологическая обстановка не позволяет пока вернуться к привычному образу жизни. При этом фиксируется определенная стабилизация ситуации, - подытожил Глеб Никитин. - Вместе с санитарными врачами работаем над решениями, которые позволяют смягчить ограничения.

Напомним, что в условиях распространения коронавирусной инфекции жителям региона необходимо защищать органы дыхания и соблюдать социальную дистанцию.

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