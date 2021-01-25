Процедуру реквизиции аварийных зданий начали в Нижегородской области

Процедуру реквизиции зданий, опасных для жизни и здоровья людей, запустило министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.
Реквизиция подразумевает под собой изъятие разрушенных и полуразрушенных объектов, а также земельных участков у частных лиц в собственность региона. Изъятие касается только тех объектов, которые либо представляют реальную угрозу здоровью людей, либо могут повлечь возникновение экологического ущерба.
- Когда в областном центре стоят дома, не только портящие облик города, но и потенциально опасные, - это недопустимая ситуация, - отметил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.
Известно, что планируется реквизиция, а затем снос дома №10а по улице Рождественской. Это здание уже долгое время портит своим видом знаковую для нижегородцев территорию.
Кроме того, с целью последующего восстановления реквизиция коснется и ценной застройки.
- Хотел бы напомнить, что собственник обязан нести бремя надлежащего содержания имущества, - напомнил Сергей Баринов.
Если же собственник не реагирует на напоминания и административные штрафы о содержании объектов, то они подлежат процедуре реквизиции.
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