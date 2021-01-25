Новую котельную построят в Чкаловске

В Чкаловске планируется строительство новой котельной мощностью 22.4 МВт. Возведением объекта к началу отопительного сезона 2021-2022 годов займётся нижегородское «Теплоэнерго». Компания также проведет монтаж новых и замену старых тепловых сетей.

- Для нас была крайне важна социальная составляющая, - поделился генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин. - Мы выработали параметры концессионного соглашения, предусматривающие рост тарифа не выше 4%, но позволяющие обеспечить надёжное и качественное теплоснабжение жителей.

Напомним, что ранее собственник котельной ООО «ШВИК» отказался от теплоснабжения жилых домов и социальных учреждений в Чкаловске. Теперь временно подача тепла в городе организуется за счёт трёх мобильных дизельных котельных и котельной завода «Полет».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!