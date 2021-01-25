Маршрут «Валдая» из Нижнего Новгорода в Васильсурск планируют ввести в 2021 году

Региональный Минтранс готовится к открытию еще одного направления для организации туров выходного дня Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде прорабатывают вопрос запуска маршрута «Валдай 45Р» до Васильсурска в Воротынском районе. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Разработка нового маршрута для речного судна на подводных крыльях связана с тем, что между Нижним Новгородом и Васильсурском нет железнодорожного и прямого автобусного сообщения.

- С запуском «Валдая 45Р» это направление станет перспективным для организации туров выходного дня, - подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов. - В поселке и его окрестностях много природных достопримечательностей, благодаря которым эти места называют «Волжской Швейцарией».

Кроме того, Глеб Никитин намерен развивать туристический потенциал Чкаловска.

- Поручил организовать в Чкаловск через Городец новый маршрут «Валдаев» из Нижнего Новгорода. Шлюзование в пути может стать для туристов дополнительным впечатлением, - рассказал губернатор.

В 2021 году планируется масштабное расширение навигации для «Валдая 45Р», в эксплуатацию хотят ввести пять скоростных пассажирских судов.

Он также отметил, что судно сможет ходить в направлении Павлово и Дзержинска. Кроме того, есть возможность введения смешанного маршрута для пассажиров, желающих добраться в аэропорт «Стригино». К слову, рассматривается создание рейсов до Шуховской башни, которая после реконструкции стала новой точкой притяжения туристов.

Напомним, что за период навигации 2020 года «Валдай 45Р» перевез свыше 2,2 тысячи человек. Речное судно на подводных крыльях ходило в обе стороны по маршрутам Нижний Новгород – Городец и Нижний Новгород – Макарьево.

- В 2020 году спрос на билеты был очень высоким, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - В юбилейный для Нижнего Новгорода год мы планируем запустить сразу несколько новых маршрутов, которые будут популярны и среди жителей региона, и среди туристов.

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