С 1 января в Нижегородской области выписано штрафов на сумму 131,4 тыс. рублей

В области продолжается мониторинг исполнения указа «О введении режима повышенной готовности». В период с 18 по 24 января 2021 года было организовано 2 456 патрулей. Об этом сообщает департамент региональной безопасности.

Участие в проверочных рейдах приняли 5 285 человек. В частности, сотрудники полиции, органы местного самоуправления и органы исполнительной власти. Также к работам по контролю режима повышенной готовности привлекались волонтеры.

Так, с начала года в Нижегородской области составлено 4 407 протоколов, судами вынесено 12 предупреждений, назначено штрафов на сумму 131 400 рублей.

Напомним, что в период сложной эпидемиологической ситуации всем жителям региона необходимо защищать органы дыхания. Делать это можно с помощью маски, повязки, респиратора и других подобных вещей. Причем это необходимо не только в магазинах или общественном транспорте, но и на парковках, в подъездах и лифтах жилых домов.

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