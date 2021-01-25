В 30 районах Нижегородской области не выявили новых заражений COVID-19

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 30 муниципалитетах.

По полученной информации на 25 января 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 81 625 человек, из них 35 101 проживает в Нижнем Новгороде, 46 524 – в районах и городских округах Нижегородской области.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (6 466 человек) и на Бору (4 419 человек). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 397 человек, и 2 303 жителя Балахнинского района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 8 959

Ленинский – 5 691

Советский – 4 834

Канавинский – 3 689

Сормовский – 3 381

Московский – 3 251

Приокский – 2 658

Нижегородский – 2 638

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