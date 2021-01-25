На улицах Федосеенко и Торфяной ожидается отключение холодной воды 26 января

Холодную воду отключат в ряде домов на улицах Федосеенко и Торфяной в Сормовском районе Нижнего Новгорода 26 января. В некоторых домах также понизится давление воды. Об этом сообщает пресс-служба АО «Нижегородский водоканал».

Как стало известно, отключение холодного водоснабжения связано с проведением плановых работ для повышения надёжности систем ЖКХ. Рабочие займутся заменой запорной арматуры на трубопроводе холодного водоснабжения на улице Федосеенко. В связи с этим, в период с 09:00 до 24:00 26 января 2021 года воды не будет ряде жилых домов и нежилых зданий.

В «Водоканале» сообщили, что на время отключения водоснабжения будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, заявку на прибытие которой нужно оформлять по телефону 246-99-99.

- Нижегородский водоканал рекомендует жителям на период отключения сделать достаточные запасы холодной воды, - говорится в сообщении.

Под отключение холодного водоснабжения попадают следующие многоэтажные дома и нежилые здания:

- улица Торфяная, 30, 33, 33 ст 5, 33 ст 13, 33 ст 23, 34, 34 к1,

- улица Федосеенко, 34а, 35а, 44а, 47, 47/1, 47д, 47е, 48б, 49, 49б, 49в, 49д, 49ж, 50а, 51, 51к1, 64, 64б, 65, 66, 67, 68, 69, 79, 80, 81, 87, 87г, 88, 89, 89а, 90, 91, 92, 93, 94, 94а, 94а к1, 95, 96, 97, 98, 98а, 98б, 99, 100, 100а, 101, 101а, 102.

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