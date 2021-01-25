Владимир Радченко вступил в должность и.о. главы департамента образования Нижнего Новгорода

Владимир Радченко занял пост исполняющего обязанности директора департамента образования администрации Нижнего Новгорода. К исполнению своих обязанностей он приступил уже сегодня, 25 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Нового директора департамента коллективу представил глава города Юрий Шалабаев. Он отметил, что сфера образования одна из важнейших для региона.

- В 2021 году перед департаментом образования стоит ряд амбициозных задач, в первую очередь это реализация в Нижнем Новгороде национальных проектов, - поделился мэр. - Необходимо поддерживать набранные темпы и стремиться к улучшению показателей.

Так, например, в этом году запланированы работы по строительству девяти новых детских садов. Ещё два дошкольных учреждения, работы по возведению которых начали ранее, будут достроены.

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