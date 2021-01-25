Японское издание включило Нижний Новгород в список загадочных городов мира. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Японское издание «Нихон кэйдзай» включило Нижний Новгород в список загадочных городов мира. Неизведанным и таинственным в Стране восходящего солнца его сочли потому, что в советское время Горький долгое время был закрытым городом. Об этом со ссылкой на издание сообщает ИноСМИ. Ру.

Издание отмечает, что закрытые города разбросаны по всей России, и их не менее 40. Города в СССР начали закрывать в конце 1940-х годов по приказу Иосифа Сталина в связи с разработками ядерного оружия и развития оборонки. Такие города исчезали с географических карт, а Нижний Новгород и вовсе был переименован в Горький.

«Название таких городов, как Нижний Новгород, который испокон веков был одним из центров России и в котором находятся стратегические военные объекты, изменить было можно, однако стереть их из памяти людей было непросто», - отмечает издание.

Город Горький получил статус закрытого города 4 августа 1959 года – иностранцам въезд сюда был запрещен. Туристические теплоходы, проходившие по Волге, миновали город ночью, без высадки на берег. 22 октября 1990 года Горький был переименован обратно в Нижний Новгород, а в 1991 году был вновь открыт для посещения иностранными гражданами.

Кроме того, в список загадочных городов японское издание включило город Озерск на Урале, Севастополь, Воркуту, Днепр (Днепропетровск), эстонские Силламяэ и Палдиски, молдавский город Ковасна, а также Приозерск в Казахстане.