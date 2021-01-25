В Нижегородской области начали сокращать ковидные койки. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Нижегородской области начали сокращать коечный фонд в ковидных госпиталях. Так, решением минздрава 25 января из ковидной сети будет выведено 250 коек, рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик Гусейнов в своем Instagram.

Как отмечалось ранее, Нижегородская область вышла на устойчивое плато по заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день коечный фонд для коронавирусных больных загружен на 67%.

«Сильные морозы и новогодние праздники, как и ожидалось, снизили заболеваемость. Иде т плановое снижение потребности в инфекционном коечном фонде в Нижегородскои области. Но это не повод для того, чтобы расслабиться», - написал министр.

Он также напомнил, что время для передышки – это «возможность перегруппироваться».

«И нанести опережающий удар по «короне». Я имею в виду – вакцинацию», - отметил Мелик-Гусейнов.

Напомним, массовая вакцинация от коронавируса в Нижегородской области стартовала 18 января. Заявку на прививку можно оставить в поликлинике по месту жительства, на сайте регионального минздрава или на портале Госуслуг.