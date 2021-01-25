25 января на нижегородской телебашне включится праздничная подсветка

25 января иллюминация телебашен РТРС будет включена по всей стране. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

25 января 2021 года на нижегородской телебашне, расположенной на улице Белинского, включат праздничную подсветку. Иллюминация будет приурочена к празднованию Дня российского студенчества. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Подсветка зажжется и будет работать на нижегородской телебашне с 19:00 до 00:00 по московскому времени. Акцию поддержат также и в других городах России.

Отметим, что нижегородский радиотелецентр активно сотрудничает с образовательными учреждениями. Так, долгие годы для студентов и учащихся школ по телецентру проводят экскурсии.

- Это не только позволяют студентам профильных специальностей получить новые знания, но и служат своеобразной профориентацией для тех, кто вскоре столкнется с выбором профессии, - поделился директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин.

Кстати, многие студенты, которые уже выпустились из нижегородских вузов, также являются сотрудниками предприятия.

- С нетерпением ждем, когда эпидемиологическая обстановка улучшится, и телецентр вновь откроет двери для экскурсантов, - добавил Михаил Небольсин.

Напомним, что торжественный запуск новой архитектурно-художественной подсветки на главной телебашне региона состоялся 6 июня 2018 года. С тех пор ее включают в честь главных праздничных дат – по случаю Дня Победы, в День России и другие праздничные дни.

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