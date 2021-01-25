Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем российского студента

Студенчество — это время смелых идей и надежд, наполненное яркими событиями, особыми переживаниями, сильными эмоциями. Эти годы дают возможность получить профессию, необходимые знания и опыт. Да, это непросто. Бессонные ночи перед экзаменами, волнение и предельная концентрация — неотъемлемые составляющие студенческой жизни.

Минувший год выдался особенно непростым для вас. Многие учились и сдавали экзамены в дистанционном формате. Спасибо всем, кто не потерял интереса к учебе. Особая благодарность студентам, принимающим участие в борьбе с пандемией. Студенты-медики спасали жизни пациентов с COVID-19, помогали в приемных покоях. Многие студенты нижегородских вузов стали волонтерами и после занятий разносили продукты и медикаменты пожилым и больным людям. Этот вклад особенно ценен!

Нижегородская область по праву считается студенческим регионом. У нас учатся более 90 тысяч студентов из самых разных стран мира. С каждым годом появляются все новые перспективные специальности, вузы создают новые направления, развивают базу для научных исследований. Это не может не радовать. Региону очень нужны кадры для развития всех отраслей экономики. Надеюсь, что ваши знания и энергия обязательно найдут применение в Нижегородской области!

В этот праздничный день хочу пожелать вам оптимизма, надежд, ярких событий и, конечно, надежных и верных друзей, которые останутся рядом с вами на долгие годы!

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