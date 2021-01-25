Банку с марихуаной нашли в подвале жилого дома в Кулебаках

В Кулебаках Нижегородской области в подвале жилого дома нашли марихуану. По факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Находка была сделана в одном из многоквартирных домов на улице Воровского. Поллитровая стеклянная банка с «травкой» бережно хранилась на стеллаже в подсобном помещении. Масса вещества составила 81,62 грамма в высушенном виде.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГКОН межмуниципального отдела был установлен подозреваемый в совершении данного противоправного деяния - ранее несудимый 31-летний местный житель», - рассказали в полиции.

Теперь запасливому гражданину грозит до трех лет тюрьмы.