Уникальная коллекция появилась в Русском музее фотографии

В Русском музее фотографии появится коллекция из 256 позитивов-подлинников конца XIX – начала XX веков. Такой подарок учреждение получило от министерства культуры Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Фонд музея пополнился видовыми фотографиями Нижнего Новгорода, кроме того, в коллекции представлены портреты известных нижегородцев, а также членов семьи Максима Дмитриева. Особую ценность представляют чудом сохранившиеся фотографии на стекле и картинки для волшебного фонаря.

Увидеть уникальную экспозицию музея можно будет уже летом 2021 года.

Напомним, что в настоящее время учреждение закрыто на масштабную реконструкцию.

– Ремонтно-восстановительные работы объекта культурного наследия предусмотрены в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. В здании заменят коммуникации и обновят внутренние помещения, также отремонтируют фасад и кровлю. Работы должны завершить в июне 2021 года, – пояснил Глеб Никитин.

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