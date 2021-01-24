Прямую линию «Ориентир» проведут в Нижегородской области

Как сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области, все центры занятости населения проведут прямую телефонную линию «Ориентир» 29 января 2021 года с 10:00 до 12:00.
Основной темой обсуждений станет вопрос профориентации, социальной адаптации и психологической поддержки безработных. Отвечать на вопросы нижегородцев будут сотрудники управления и специалисты центров занятости населения Нижегородской области.
Напомним, что уровень безработицы в регионе остается одним из самых низких среди субъектов РФ в условиях сложной экономической ситуации.
Телефон прямой линии: 8 (831) 234-07-18, добавочный 342.
Телефоны районных отделов и центров занятости населения можно найти на сайте czn.nnov.ru или интерактивном портале zan.nnov.ru.
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