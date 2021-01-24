Капремонт школы в Починках перенесли на более ранний срок

Ремонт будет выполнен в рамках госпрограммы «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области». Фото: Елена Балашова, редакция газеты «На земле починковской»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил состояние сферы образования в Починковском районе. Он также принял решение перенести капитальный ремонт в средней школе в Починках на более ранний срок. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Известно, что модернизацию образовательного учреждения проведут по госпрограмме «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области». Так, в 2022 году будут отремонтированы системы отопления и внутренних помещений, а в 2023 рабочие обновят фасад здания.

- Изначально планировалось это сделать на год позже, но сдвиг сроков позволит нам более эффективно синхронизировать региональную программу с национальным проектом «Образование», - поделился глава региона.

Кроме того, губернатор поручил выделить свыше 15 миллионов рублей на обновление музыкальных инструментов и ремонт в Детской школы искусств в Починках.

- Детские школы искусств – важное звено дополнительного образования. Будем приводить их в порядок. Надеюсь, это поможет ребятам и педагогам в их творческой деятельности, - подытожил Глеб Никитин.

Отметим, что в этом году в Починковском районе также запланировано создание ещё трёх «Точек роста» на базе общеобразовательных организаций.

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