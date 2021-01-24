Подписано соглашение о сотрудничестве между Нижегородской областью и Мордовией

Также главы регионов подписали меморандум об обмене лучшими региональными практиками. Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

Нижегородская область и Республика Мордовия пришли к соглашению о сотрудничестве. Подписанием договора занимались губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и врио главы республики Мордовия Артем Здунов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

По тексту соглашения стало известно, что основное взаимодействие будет осуществляться по развитию паломническо-туристических кластеров «Арзамас – Дивеево – Саров» и «Саранск – Темников – Санаксарь». Совместно будут реализовываться проекты по строительству дорог, модернизации коммунальной инфраструктуры, благоустройству, восстановлению объектов культурного наследия.

Также в ходе встречи был подписан меморандум об обмене лучшими региональными практиками.

- Включение в работу объектов в Мордовии будет выгодно нашим регионам, поскольку позволит повысить туристический потенциал, - подчеркнул глава региона. - Например, дорога от Сарова в сторону республики сейчас находится в ненадлежащем состоянии. Будем работать над тем, чтобы приводить такие объекты в порядок.

Губернатор также отметил, что Мордовия - давний и надёжный партнёр Нижегородской области, и обмена опытом работы поможет укрепить эту связь.

Так, например, регионы планируют совместно развивать туристический кластер в Темниковском районе, где находится значительное сосредоточение потенциала для развития религиозного, культурно-познавательно и экологического туризма.

- Наша задача – создать комфортные условия и увеличить поток туристов до нескольких миллионов человек. Будем над этим работать, - поделился Артем Здунов.

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