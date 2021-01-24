Ещё четырнадцать нижегородцев скончались от коронавируса

По последним данным на 24 января, в Нижегородской области, к сожалению, за сутки не справились с коронавирусом четырнадцать жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе насчитывает теперь 2 018 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Напомним, по числу заражений Нижегородская область занимает четвертое место в России. Выше находятся только Московская область (1 134 зараженных за сутки), Санкт-Петербург (2 929 зараженных за сутки) и Москва (3 069 зараженных за сутки).
Стало известно, что ранее в области разработали прототипы вакцин против коронавируса, ВИЧ, ротовирусной и норовирусный инфекций.
Отметим, что недавно, после наблюдения за клиническими испытаниями вакцины российского производства, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин решил лично убдеиться в безопасности вакцины.
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