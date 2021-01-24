Более 7 млрд рублей льготных кредитов получили нижегородские предприятия пищепрома

Глава региона осмотрел производственные объекты маслосырзавода. Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru
За 2020 год региональные предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности привлекли на текущую инвестиционную деятельность свыше 7 миллиардов рублей льготных кредитов. Этот показатель в 3 раза выше, чем в 2019 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Он посетил с рабочим визитом маслосырзавод «Починковский», который является одним из крупнейших сыродельных предприятий в регионе. В ходе беседы обсуждались вопросы реконструкции сырного цеха, состоялась дегустация продукции.
- В 2021 году для предприятий пищепрома продолжают действовать программы льготного кредитования, - напомнил губернатор.
Льготное кредитование не только заметно снижает финансовую нагрузку на предприятия, но и является реальным инструментом развития бизнеса.
В ходе визита Глеб Никитин также затронул вопрос по строительству второго животноводческого комплекса по производству молока. Первый комплекс построили ещё в 2019 году по программе развития производительных сил. В ближайшее время предприятие ООО «Восток» планирует расширять мощности.
- Серьезные успехи в регионе есть в сферах производства молока и мяса, производители продолжают наращивать объемы и повышать качество продукции, - поделился глава региона. - Особое значение в этих процессах играет реализация инвестиционных проектов и внедрение новых технологий.
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