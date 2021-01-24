Правительство региона поможет восстановить Починковский конный завод

В ходе визита в Починковский муниципальный округ губернатор посетил конный завод. Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

Правительство региона окажет содействие в сохранении и восстановлении Починковского конного завода. Комплекс является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Дальнейшие планы по развитию предприятия губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил с новым собственником комплекса. В ходе беседы стало ясно, что крайне необходимо дать вторую жизнь конному заводу. Это связано с тем, что это аграрное предприятие является одним из старейших в области. Завод ведёт свою историю с середины XVII века.

- После приведения зданий и территории в порядок завод мог бы стать важной точкой туристического притяжения. Рядом находится Большое Болдино. Можно было бы связать эти маршруты, - отметил глава региона.

Напомним, что Починковский конный завод был признан банкротом в 2019 году. Затем у комплекса появился новый собственник, при том, что 90 лошадей находится в собственности у другой организации.

Справка:

Починковский конный завод имеет давнюю и богатую историю. Исторические сведения гласят: боярин Б.И. Морозов купил в 1647 году у царя Алексея Михайловича (Романова) «пустую Мордовскую землю Починки с пустошами и полянами, с бортными и лесными уходьями (угодьями) за 143 рубля и три алтына с деньгой». Для продуктивного использования лугов и пастбищ Морозов приказал управителю поставить в Новом Рождественне (Починках) «Конский завод», что и было сделано в 1652 году. В этом же году из Москвы пригнали 8 жеребцов и 60 маток. На заводе стали выращивать выездных и верховых лошадей для «собственной потребы» боярина и для продажи. Для обслуживания лошадей из разных губерний России в том же году прибыли крепостные крестьяне Морозова Б.И.

Официальной датой основания Починковского конного завода считается 1760 год.

В 1819-1821 гг. был отстроен каменный заводской комплекс.

С 10 ноября 2007 г. предприятие находилось в стадии банкротства.

С 2012 по 2017 год назывался ООО «Конный завод «Починковский». Предприятие признано банкротом 7 октября 2019 г.

В настоящее время объекты недвижимого имущества бывшего конезавода (животноводческие помещения) находятся в собственности ООО «Волгогазстрой». В данных помещениях содержатся лошади (86 голов), принадлежащие ООО «Сельхозпродукт» (Перевозский муниципальный округ). Помещения и лошади находятся в аренде у ООО «Восход», находящегося в критическом финансовом состоянии.

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