Новые памятники установили 56 нижегородцам-участникам Великой Отечественной войны

56 новых памятников установили участникам Великой Отечественной войны в Нижегородской области. Изготовление и монтаж памятников проводился в рамках проекта «Память героев». Об этом сообщает НРО ВОД «Волонтеры Победы».

В ходе реализации проекта нижегородские волонтеры занимаются покраской оград, очисткой памятников, а также сбором мусора и сухих деревьев на территориях воинских захоронений и мемориалов.

Также добровольцы принимают заявки на изготовление памятников участникам Великой Отечественной войны, если у родственников ветеранов нет возможности и средств на самостоятельную установку.

- Я очень благодарна Волонтерам Победы за то, что память моего папы Павла Андрусова увековечена, - поделилась жительница села Клин Вачского района Фаина Сазонова.

С ноября 2019 года по настоящее время в регионе было благоустроено свыше 200 памятных мест.

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